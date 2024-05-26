オシャレな額縁 フレーム

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シンプルながら上品な雰囲気のフレームです。画像ではサンプルとして油絵を入れています。※希望される場合絵もお付けします。前面にガラスと後ろの蓋になる部分があるので絵を入れることができます。綺麗に拭きあげましたが古いお品物なのでキズや色褪せ落としきれなかった汚れなどがあります。縦 約30.5cm横 約37.5cm高さ約5cm小振りながら存在感があるのでお店のインテリアなどにもおすすめです。正面から絵が見えるスペースは縦 約14.5cm横約21.5cmお値引き相談乗ります。ご購入よろしくお願いいたします。シャビーシックアンティークヴィンテージ古道具古民家カフェアートフレーム木枠額の素材...木製フレーム置き方...壁掛け・卓上兼用向き...横向き用途...写真,書道・水墨画,ポスター,ジグソーパズル,キャンバス,メダル・勲章●状態：自宅保管の為、気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：なし