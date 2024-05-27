（難あり）スタディクエスト 計算島の大冒険（プレイステーション）

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ご覧頂きありがとうございます。プレイステーションソフトです。購入して自宅で保管しております。即購入OKです。コメント順ではなく、“早い者勝ち”です。基本的に専用には対応しておりません。[確認]動作確認済みです。[状態]難ありです。状態が悪いですのでご注意ください。ディスクはキズ非常に多い、スレ、汚れ等状態悪いですが、動作確認済みです。説明書はすり傷、スレ、焼け、汚れ等傷みございます。ケースはキズ、スレ、汚れ等傷みございます。オビございません。その他付属品はございません。中古品ですので完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。[発送]配送方法は匿名配送です。除菌クリーニングしてからクッションに包み発送いたします。喫煙者はおりません。ペットは猫を飼っています。発送の際は毛などつかないように十分気をつけています。不明点があれば、お気軽にご連絡ください。よろしくお願いいたします。