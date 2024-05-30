treasure ジェヒョク YOON JAEHYUK公式トレカ公式グッズセット ...

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商品詳細
treasureジェヒョクYOONJAEHYUK公式セット画像の物が全てになります。全て公式のトレカやグッズになっており、アルバムの封入トレカや店舗特典などのトレカセットです。いくつか開封しているものもありますが、どれも大切に保存していましたので目立った傷などはございません。海外製品の為ご理解頂ける方のみ購入お願いします。バラ売り不可です。ジャンル···韓流/KPOP即購入⭕️
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