空想科学読本　1〜8＋番外編6.5巻\u0026 特別映画読本2冊あり

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商品詳細
柳田理科雄空想科学読本 1〜8巻と6.5巻と空想科学映画読本2冊となっております定価 一冊1200円写真にもあるとおり4巻と映画読本1巻の表紙の端に少し破れがあります。それ以外は目立った汚れや破れはありませんのでそれでも構わないという方はぜひご検討ください。バラ売り不可即購入OKご要望があればご相談ください。
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