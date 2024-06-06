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北曽根 だんじり だんぢり 地車新調記念誌 泉大津市 曽根助松地区 彫物 彫刻
商品番号 V94382692828
商品名

北曽根 だんじり だんぢり 地車新調記念誌 泉大津市 曽根助松地区 彫物 彫刻
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 10,249 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北曽根だんじりだんぢり地車新調記念誌泉大津市曽根助松地区彫物彫刻古い物になりますが状態は良いと思います。大変キレイな物です。それぞれ感じ方が違いますので写真にて確認下さい。神経質な方やクレーム等はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/contemplate571577.html
http://narcologia.ru/goods/stage657797.html
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