スノーハザード＆クレイバーストジムセット

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スノーハザード＆クレイバーストジムセットシュリンク付き、新品未使用品となります。暗所、湿度管理した部屋にて保管しておりますので状態は良好です。⚠️注意事項⚠️・発送期間…購入後1週間以内に発送致します。※変更はできません❌・梱包方法…梱包の仕方はカードの折れやパックの穴あき防止に努めます。※相談可・発送方法…らくらくメルカリ便での発送となりますのでご了承ください。※変更はできません❌・注意事項、受け取り後評価について1.返品、返金、キャンセルはすり替え等防止のため不可です。トラブル防止のためご理解ください。2.配送による擦り傷、凹み等、配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解ください。3.状態に関しては個人差がありますので、初期キズや細かな状態を過度に気にする方はご遠慮ください。〜検索用〜ポケモンカード、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツーアルセウスvstarミュウvmaxダイケンキvstarれんげきウーラオスvmaxWTBインテレオンジュラルドン白馬アルセウスゾロアークカラマネロハピナスvいちげきウーラオスvmaxゲンガーvmaxダークライvstarリーフィアvstarリーフィアvmaxムゲンダイナvmaxリザードン、マリィ#ポケカ#ポケモン#ポケモンカードゲーム#サポート#サポーター#トレーナー#BW#XY#SM#サン#ムーン#エクストラ#エクストラ#エクストラレギュレーション#連撃マスター#一撃マスター#双璧のファイター#バトルリージョン#タイムゲイザー#スペースジャグラー#クレイバースト#スノーハザード