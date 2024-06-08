児童・生徒の性 2005年調査

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商品詳細
「児童・生徒の性2005年調査」東京都幼稚園・小・中・高・心障性教育研究会使用感なく状態良好。#東京都幼稚園・小・中・高・心障性教育研究会#本#社会／教育・学習#小学#中学#高校◾︎商品説明◾︎社会問題化する未成年の性感染症や人工妊娠中絶の増加、その背景にある彼らの性に対する意識・行動とは？性教育・生徒指導・スクールカウンセリングなどに役立つ貴重なデータが満載。学校や保健、医療関係者に必須の書。
http://narcologia.ru/goods/encourage823572.html
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