大竹伸朗 展 路上のニュー宇宙　図録

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大竹伸朗展路上のニュー宇宙 図録2007年に福岡市美術館で開催された「大竹伸朗展 路上のニュー宇宙」の展覧会図録。30cm×22.5cm1.5kg第1章の路上編、第2章のニュー宇宙編の2部構成。大竹伸朗の作品世界の幅広さに注目しつつ、大竹自身と路上の何物かが遭遇し、彼の手により変容する様子、そして彼が遭遇した事物やイメージ同士が互いにぶつかり合い、または静かに寄り添っている様子を、過去の展覧会未発表作163点を含む総数635点の絵画、水彩、素描、立体作品によってたどる。出品リスト、参考文献も掲載。当時のチラシ、チケット他（写真7枚目）も付けます。◎最後のページの上部に黒ずんだ汚れのような跡があります（写真7枚目）が、他は特に目立った傷などはありません。自宅での保管ですので、写真をご参照の上、中古品にご理解の上でご購入ください。#「大竹伸朗」の出品一覧複数購入時、同梱して送料が変わらない場合は値下げ可能です。ご購入前にコメントでお尋ねください。#halTの本の出品一覧はこちら