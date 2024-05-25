美品Nintendo Wii U WII U スーパーマリオメーカー セット

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商品詳細
NintendoWiiUWIIUスーパーマリオメーカーセットcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#NintendoWiiUウィーユー任天堂ニンテンドーゲーム機本体ゲームソフトゲーム周辺機器Proコントローラー・起動、動作確認済み・本体清掃済■商品内容1.WiiU本体（32GB）［WUP-101(01)]2.WiiUGamePad［WUP-010(JPN)]3.WiiU本体ACアダプター［WUP-002(JPN)]4.WiiUGamePadACアダプター［WUP-011(JPN)]5.HDMIケーブル［WUP-008]6.WiiUGamePad充電スタンド［WUP-014]7.WiiUGamePadプレイスタンド［WUP-016]8.WiiU本体縦置きスタンド[WUP-009]×29.スーパーマリオメーカーブックレット10.WiiUGamePadバッテリーパック(1500mAh)[WUP-012]11.WiiUGamePadタッチペン[WUP-015]12.スタートガイド13.WiiU取り扱い説明書14.保証書15.修理依頼書【オマケ】WiiUゲームソフト「スプラトゥーン」WiiUゲームソフト「Minecraft」WiiUゲームソフト「スーパーマリオ3Dワールド」Wiiゲームソフト「NewスーパーマリオブラザーズWii」ダウンロードソフト「ロックマンエグゼ」WiiUProコントローラー白ケーブルなどにヒビや傷の劣化はありません。付属品すべて揃っています。クローゼット保管の為美品になります。
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