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【箱潰れあり】スーファミ マーヴル　スーパーヒーローズ　ウォーオブザジェム
商品番号 D84591134338
商品名

【箱潰れあり】スーファミ マーヴル　スーパーヒーローズ　ウォーオブザジェム
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 10,074 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０年くらい自宅保管の中古品です。写真が全てです。動作確認していません。スレ汚れ折れあります。見落としあるかと思います。気になさらない方におすすめします。他にもゲームソフトなど出品しています。　　#田口えみの実家倉庫こちらは緩衝材なしの簡易包装での発送を予定しております。搬送中のへこみや汚れ等がある場合があります。発送方法の変更を希望される方はコメントにてお知らせください。
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