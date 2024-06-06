ジャンクESP エクリプスS-1

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商品詳細
ESPエクリプスS-1LUNASEASUGIZOモデルです。ジャンク品になります。サビ・汚れ・黄ばみ・キズ・凹み・剥がれあります。20年以上も前の物で、現在音は鳴りません。当日、30万ほどしたかと記憶しております。ご自身で直せる方、如何でしょうか？※画像の物が全てです※購入後のキャンセル・クレーム・返品は受け付けませんのでご了承ください。記憶が曖昧な為、商品名等に違いがあるかもしれません。極力お答えしたいと思いますので、ご質問があればお気軽にお願い致します。宜しくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle583666.html
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