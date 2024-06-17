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ドラゴンクエスト11S＋攻略本セット
商品番号 J35831580208
商品名

ドラゴンクエスト11S＋攻略本セット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ドラゴンクエスト11S」＋「攻略本」セットSwitch版のソフトと攻略本のセットです。攻略本はプレステ4用とありますが、使用に問題ありませんでした。調べたところによるとSwitch用よりも内容が詳しいようで、あえてこちらを購入しました。ソフト、攻略本共に目立った傷等はありませんが、素人保管ですので、写真を確認の上、神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant244982.html
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