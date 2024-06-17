ドラゴンクエスト11S＋攻略本セット

「ドラゴンクエスト11S」＋「攻略本」セットSwitch版のソフトと攻略本のセットです。攻略本はプレステ4用とありますが、使用に問題ありませんでした。調べたところによるとSwitch用よりも内容が詳しいようで、あえてこちらを購入しました。ソフト、攻略本共に目立った傷等はありませんが、素人保管ですので、写真を確認の上、神経質な方はお控えください。



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