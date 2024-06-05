ピッコロ　Arnords \u0026 Sons Terra APC-110 美品

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種類···ピッコロ Arnords\u0026Sonsアーノルド\u0026サンズ APC-110Eメカつき管体：グラナディラ販売取扱元：プリマ楽器2019年に島村楽器で購入したピッコロです。保証書有り。(保証期間は切れてますが、購入した証としてお付けします。)一度ムラマツ新宿店で調整に出しています。(ムラマツ調整カード付き)数回程度の使用なので、特に痛みやキズなど無くきれいな状態です。島村楽器店舗にて、似た価格帯のジュピターのピッコロと吹き比べてみたのですが、私にはこちらのアーノルドアンドサンズのピッコロが吹きやすく、鳴りも良かったのでそのまま購入しました。(ムラマツのリペアの方からも良く鳴る楽器だとお褒めの言葉をいただきました。)コロナ禍でアンサンブルの機会がなくなり、今後も使う予定がないため、どなたか活用してくださる方にお譲りします。画像5枚目：頭部管の金属部分(銀色)が少し黒ずんでいます。使用には影響ありません。そのほかの状態についても画像でご確認ください。即購入可能です。付属品：掃除棒、コルクグリス、ケースカバー(黒)、メーカー保証書、ムラマツ調整カード