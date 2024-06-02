金田一少年の事件簿　60冊セット

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商品詳細
初期バージョン 全27巻Case全10巻短編集 全6巻2期バージョン 全14巻オマケで明智と高遠事件簿お付けします。2期と高遠は綺麗な状態です。あとはヤケありますが載せたように通読には支障ないです。ネカフェ落ちではないです。値札シールが貼ってある巻がわずかあります。神経質に状態拘り持たれる方はお控えください。梱包はリサイクル♻️使用で簡易梱包です。期限内に必ずお送りしますので購入後の「早く送ってください」「発送はいつになりますか？」等のご連絡はお控えください。お値下げ❌バラ売り❌
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