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新品未開封　ポケモンカード　レイジングサーフBOX
商品番号 C62886581342
商品名

新品未開封　ポケモンカード　レイジングサーフBOX
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封のシュリンク付きのBOXです。ポケモンセンターオンライン購入品になります。中身での評価はご遠慮ください。宅急便コンパクトで発送させていただきます。よろしくお願いします。#ポケモンカード#レイジングサーフbox#シュリンク付き
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