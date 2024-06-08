新品未開封　ポケモンカード　レイジングサーフBOX

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商品詳細
新品未開封のシュリンク付きのBOXです。ポケモンセンターオンライン購入品になります。中身での評価はご遠慮ください。宅急便コンパクトで発送させていただきます。よろしくお願いします。#ポケモンカード#レイジングサーフbox#シュリンク付き
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