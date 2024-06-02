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斉藤由貴CD-BOX1
商品番号 H50821101287
商品名

斉藤由貴CD-BOX1
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

新品ですが、周りのビニールが破けており、一ヶ所角が少し傷んでいるので、未使用に近い、にしています。
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