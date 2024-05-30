Roland EDIROL V-4 Video mixer ビデオミキサー

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商品詳細
RolandのEDIROLV-4の出品です。室内倉庫にて保管しておりました。機材整理の為、出品いたします！問題なく動作してた商品ですが、現在動作確認環境が無いため、通電確認のみ行なっております！問題なく電源は付きますが、現状品としてお考えください。また、電源アダプターやマニュアルなどは付属致しません、本体のみの出品となります。予めご了承ください。また、中古品、現状お渡しである事をご理解いただける方のみご購入ご検討くださいますよう宜しくお願い致します。傷などは画像を参考にして頂ければ幸いです。ご不明点や確認、追加の画像など希望ございましたらコメントください！RolandV-4映像プロセッサ・タイプ:編集コントローラ#ローランド#Roland
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