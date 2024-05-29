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児童書　精霊の守り人シリーズ　12巻
商品番号 L57023015680
商品名

児童書　精霊の守り人シリーズ　12巻
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NHKで綾瀬はるかさん主演でドラマ化されました「精霊の守り人」シリーズ　12巻をお譲りします。ドラマを観た方も観ていない方もいかがですか？12巻もあると読めるか心配になりますが、RPG好きなお子さんであれば、この世界観に引き込まれるかもしれないです。勿論、大人が読んでも面白いです。●1-6巻はカバー裏面に小さく名前を書いていたので、クリーニングしましたが薄らわかります。気にされる方はご遠慮下さい。(カバーを取るか、上からカバーすると気にならないかと思います)また、帯は擦れております。2巻カバー上部が使用感があります。●7-12巻は自宅で読んでいたので記名もなく、カバー、帯は綺麗です。●中身の状態は全巻綺麗です。●最終巻の「風と行く者(守り人外伝)」は未購入です。出版社:偕成社作者:上橋菜穂子挿絵:二木真希子、佐竹美保購入価格:各900円(税別)精霊の守り人闇の守り人夢の守り人虚空の旅人神の守り人　-来訪編-神の守り人　-帰還編-蒼路￼(そうろ)の旅人天と地の守り人　-第1部-天と地の守り人　-第2部-天と地の守り人　-第3部-流れ行く者(守り人短編集)炎路を行く者(守り人作品集)#精霊の守り人#ドラマ化
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