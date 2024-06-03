FANTASTIC VOYAGE 初回盤BOX

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商品詳細
一度開けましたが、CD・DVDどちらも一度ずつしか再生していません。外袋がやや汚れています。商品自体に傷はございません。素人保管のため気になる方はご遠慮ください。Tシャツ有、クリアファイル無収録情報《3枚組収録数:14曲》DISC11.TOTHESKY2.STOPFORNOTHING3.Overflow4.DriveMeCrazy5.PlayBack6.HighFever《NTV系ドラマ「マネキン・ナイト・フィーバー」主題歌》7.CANNONBALL8.DiVE9.Hey,darlin'10.TheOnlyOne11.WindingRoad〜未来へ〜《「CBC創立70周年」イメージ・ソング》12.Summerdrops13.KeepOnMovin'14.M.V.P.
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