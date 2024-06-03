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【未使用】ニンテンドー DSi ブラック
商品番号 E45733439171
商品名

【未使用】ニンテンドー DSi ブラック
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未使用】NintendoニンテンドーDSブラック《メーカー生産終了》color:Blackゲーム機本体種類:DSiポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ◼️セット内容◾️ニンテンドーDSi(ブラック)本体1台専用タッチペン2本(※1本は本体に取り付けてあります)ACアダプタ1個取扱説明書2冊基本編操作編かんたんスタートガイドサポートブック●実際の商品と写真で若干色見などが異なる場合もございます。購入から開封せずに保管していましたが、写真撮影のため開封しました。個人保管のため、外箱は些細な傷や汚れ退色等ありますのでご了承ください。細かい点が気になる方はご遠慮ください。すり替え防止のため購入後に不備や不具合等あった場合返品・補償・クレーム等の対応は一切いたしませんのでご了承ください。#任天堂#Nintendo#NintendoDSi#ニンテンドーDSi
http://narcologia.ru/goods/unusable720574.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei143671.html
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