人気国産ブランドSUZUKIのフルサイズ(4分の4)大人用高級ヴァイオリン(証明ラベル有)の出品です。楽器店で7万円程で販売されていたものです。ラベルから1988年製作になります。NO.280は人気のモデルでNo.200より上のグレードになります。※購入前にこちらのプロフィールのご確認をお願いします。お得情報もたまにございます。購入は早い方優先になります。英才、趣味で初めて見たい初心者の方、もっと良いグレードのバイオリンをお探しの方におすすめですバイオリン本体のみの販売での値下げも可能です。気軽に「いいね」「コメント」どうぞ。スズキはストラディバリウスを参考に研究し製造する国産メーカーであり、国産ならではの丁寧な作りと、音色ははっきりとした明るく良く響きます、本体には表面もニスで艶があり、木目も美しく仕上がっています。裏板はきっちりとハマった二枚板が画像の通り上品な仕上がりになっていますヴァイオリン本体の品番の証明ラベルもございます、動作も確認済みです。状態は健康と感じますが、使用感や小傷はございます。現状品となりますのでご理解頂ける方のみお願い致します。商品の状態欄の表記はバイオリン本体の状態になります。木材によっての個体差がありますが、こちらは虎杢模様が映り、全体的に明るいイタリアンな仕上がりと感じます。セット内容・バイオリン本体・古いハードケース(鍵無し)・バイオリン弓(カーボン製)※木製にも変更可能です・未使用松脂・肩当て届いてすぐ弾くことができます。取り直しや映り込み、ご質問があれば「必ず購入前」にお願いします、対応致します。受け取り評価後の取引メッセージ等の応対だけはトラブル防止のため御遠慮頂いております。またよければ弦の調整(チューニング)も致しますので購入後取引メッセージにどうぞ。軽くクリーニングしてから発送します。送料は無料でこちらが負担させて頂きます。NO.200NO.300NO.500YAMAHA



高級 バイオリン 鈴木 No.280 4/4 証明ラベル有、弓ケース付 定価7万 ...



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