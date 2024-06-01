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商品詳細
表紙の溝部分に折れがありますが(画像でご確認下さい)、その他に目立った傷や汚れは無いようです。商品の状態には見落としがあるかもしれません。中古品とご理解の上、購入をご検討頂けますと幸いです。値下げ交渉はご容赦ください。「薬学生・薬剤師のための漢方医薬学(改訂第4版)」山田陽城/金成俊/花輪壽彦/小林義典定価:￥5100#山田陽城#金成俊#花輪壽彦#小林義典#本#自然／医療・薬学・健康
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