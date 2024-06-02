古書 テス トマス ハーディ 竹内道之助譚 三笠書房

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テストマス・ハーディ竹内道之助譚三笠書房昭和30年第1版刊行百万人の世界文学13パラフィン紙だかグラシン紙だかは、結構パリパリになって破れもあります。お読みいただき蔵書に加えていただく価値のある一冊です。古い物です。それなりのスレ・ヤケ・傷み等ございます。個人宅で長期保管です。気になる方はご遠慮ください。#かおるん書籍#かおるん古書メルカリ便の宅急便コンパクトで発送。配達員さんから手渡しです。 仕事中、就寝中は対応できませんので、ご理解お願いいたします。テス#トマスハーディ#三笠書房#百万人の世界文学#古書#レア#元パラ