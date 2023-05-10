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leebit トートバッグ 缶バッジ フェイス ポーチ
商品番号 G89945350002
商品名

leebit トートバッグ 缶バッジ フェイス ポーチ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リービットフェイスポーチ【部屋に飾っていたのみ。ポーチ本体に傷や汚れなし、カラビナに若干の擦れ】フリュートートバッグ【1度のみ使用、傷汚れなし】缶バッジ【外への持ち出しなし】全体的に美品です。リノ商品、多数取り扱っております♪⭕️即購入可☑️他の出品物と同時購入で割引します❌【バラ売り不可】❌値下げ不可nacificスキズリノstraykidsleeknow
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