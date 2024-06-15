覇王大系リューナイト　アニメスペシャル　ムック本

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商品詳細
覇王大系リューナイトアニメスペシャル集英社ムック1995年発行なので30年ほど前のものになります数回読んだあとは暗所に保管しておりました表紙がマット加工なので少しスレが見えますが、中の折り込みポスターなどはそのままですOPP袋に入れてお送りします
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