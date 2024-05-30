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商品詳細
馬場一路 観音像画です一路氏は、生涯で３万３７８７体の観音画を書いたそうですこの色紙には三万八百三十 と読めます実家の押入れに眠っていたためか全体的に状態は、あまりよくないですがお部屋のインテリアにいかがでしょうかサイズは普通の色紙サイズ（縦２７横２４センチ）縦使いになります
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