サクラ大戦 全曲集 2002～2006

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サクラ大戦全曲集2002～2006購入後、一度開封しております。本体、冊子、CDに目立った傷や汚れなどはございませんでした。購入時に同封されていたポストカード3枚もお付けいたします。（写真9枚目）あくまで中古品となりますので、写真で状態をご確認頂いた上で購入をお願い致します。