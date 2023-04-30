BLITZERS ウジュ ポラロイド/チェキ

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商品詳細
マカレナよんとん当選者限定サイン入りポラロイド2023/04/30Inkigayoの衣装ですスリーブ+硬質ケース+防水加工で発送致します。一度人の手に渡っているものなので神経質な方はご遠慮ください。即購入可。BLITZERS블리처스우주WOOJUウジュ
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