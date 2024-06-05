篠原千絵　30周年記念アニバーサリーBOX。Anniversary BOX

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商品詳細
篠原千絵30周年記念AnniversaryBOX幻の未収録原稿160ページ以上『闇のパープル・アイ』フルカラー番外編など特別収録メモリアル・カラーイラストを篠原千絵自身がセレクト描き下ろしまんがで◯◯歴を告白篠原千絵が尊敬するあの大作家とスペシャル対談著名人30名からの貴重な寄稿『天は赤い河のほとり』ファン垂涎シーンをフルカラー\u0026ヴォイス付きでデジタルコミック化……andmore！Book１プレミアムコミックスBook２プレミアムガイドブックBook３プレミアムディスク
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