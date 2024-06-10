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アンガーマネジメントゲームSpecial
商品番号 Y75265096129
商品名

アンガーマネジメントゲームSpecial
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

イベント用に購入しましたが、予備分のひとつが新品のまま残りました。開封しましたが、未使用のものです。販売終了とのことで自宅で保管していましたが、引っ越しに伴い、お譲りします。(喫煙者、ペットはおりません)+++商品説明（Amazonより）大好評のアンガーマネジメントゲーム第2弾が登場！全国から「“怒り”のできごと」を募集して、みんなの“怒り”がぎゅっと詰まったスペシャルバージョンです。第1弾をお持ちでない方でも遊んでいただけます。プレイヤー数：‎2～12人+++#アンガーマネジメントゲーム#カードゲーム#ゲーム#アンガーマネジメント
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