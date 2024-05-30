ENHYPEN ソヌ ANSWER ラキドロ

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ENHYPENソヌのラキドロ(ANSWER)になります。1度も使用しておりませんが、ヨレや初期傷等がある場合がございますのでご了承くださいますようよろしくお願いいたします。素人保管の為、気になる方は御遠慮ください。お値下げ交渉受け付けておりますので気軽にコメントください。即購入okです(Ü)