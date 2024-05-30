NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoゲームの事はよくわかりませんので、型番などは、箱から判断いただければと思います。こちら先週、イベントの景品で当たりまして、私はゲームをしませんので、使われる方にお譲りしたいと思います。箱は少し破れなどありますが、こちらは、買取の査定の際に、店員さんが開けた時のものです。買取額が、完全新品扱いでしたが、あまり満足いくものではありませんでしたので、こちらで出品致します。※取り置きや、専用は対応しません。早いもの勝ちでおねがいできればと思います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual216646.html
http://narcologia.ru/goods/revamp950422.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly466384.html
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