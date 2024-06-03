【新品未開封】ASUS ROG Ally ホワイト RC71L-Z1E512

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未開封新品ですので、初期不良の場合は直接メーカーにお問い合わせ下さい。※商品すり替え防止の為、返品返金対応は一切できませんので宜しくお願い致します。即日発送!購入証明無し(個人情報が入っていたため提供できません)。説明ASUSROGAllyRC71Lは、Windows11OSと７インチのタッチパネルを搭載する究極のポータブルゲーム機です。AMD社とASUSがポータブルゲーム機用に開発を行った最先端の8コア16スレッドのAMDRyzenZ1Extremeプロセッサーを搭載しています。ハンドルゲーミングパソコンASUSROGAllyRC71L-Z1E5127インチAMDRyzenZ1ExtremeSSD512GBメモリ容量16GBWindows11指紋認証ホワイトブランド：ASUSROGAlly［RC71L-Z1E512］ブランド：ASUSROG画面サイズ：7.0型OS種類：Windows11HomeOfficeソフト：なし光学ドライブ：無しSSD容量：512.0GBメモリ容量（GB）：16.0GB重量（kg）：0.608kg解像度：FullHD（1920ｘ1080)ノートパソコン特徴：タッチパネル対応指紋認証表面処理：グレア（光沢）CPUコア数：8.0つGPUタイプ：CPU内蔵GPU入出力端子：USBType-C端子マイク入力端子オーディオ出力端子microSDカードスロット