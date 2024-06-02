

ニンテンドーゲーム本体とソフトセット ニンテンドーゲーム本体とソフトセット



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ニンテンドーゲームキューブ本体＋（バイオレット）ソフトのセットGBASP本体＋ポケモンセットになります。・ゲームキューブ本体（バイオレット）・コントローラー（バイオレット）（ブラック）・ACアダプター・ステレオACケーブル・メモリーカード・GBASP本体（ブラック）・ACアダプター・ワイヤレスアダプター2個・有線アダプターゲームキューブソフト・ピクミン・スーパーマリオストライカーズ・NARUTO2・あつまれメイドインワリオ・カービィのエアライド・突撃！！ワァミコンウォーズ・スターフォックスアドベンチャー・ジャイアントエッグ・ポケモンボックスルビー＆サファイア・非売品ソフトカタログ2003春GBASPソフト・ポケットモンスタールビー・ポケットモンスターサファイア・ポケットモンスターファイヤレッド・ポケットモンスターリーフグリーンゲームボーイソフト・ポケットモンスター赤・ポケットモンスター緑・ポケットモンスター金※GBASPポケットモンスタールビーの角がかけています。動作は確認済みです。4枚目の画像をご確認ください。※起動・動作確認済みです。※ソフトにキズはありますが全て動作確認済みです。※中古品のためキズや汚れなどございますのでご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。※ノークレームノーリターンでお願い致します。