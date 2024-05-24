ビートルズ オフィシャル マンスリー マガジン 95年４月～03年３月 96冊

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ザ・ビートルズ・クラブ(BCC)が発行してるファンクラブの会報誌(月刊誌)オフィシャルマンスリーマガジンビートルズ1995年4月から2003年３月の96冊セットです。【新創刊号からの８年分になります。】重要なお知らせなどの、JTBゆかりのツアー、ビートルズ展、復活祭、緊急発売案内などのチラシも捨てずに各月に入れたままにしています。(一部写真に掲載)※コレクションの申込み用紙を切り抜いてる月もありますが、基本、切り抜き・落書きなどはありません。00年11.12月01年2.5.6月、は湿気による紙の経年劣化が見られますが、その他は、目立った汚れなく20年以上前のものにしてはとても綺麗な方だと思います。※中古本であることをご理解の上、ご購入お願いします。●匿名発送の宅急便にて発送させて頂きます！ビートルズbeatlesJohnLennonPaulMcCartneyGeorgeHarrisonRingoStarrジョンポールジョージリンゴ