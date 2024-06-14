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利根川百年史
商品番号 P28189492288
商品名

利根川百年史
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 31,999 円
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商品詳細

値下げ中！　希少品　日本一の河川・利根川の記録2304ページ　26cm×19cm厚さ10cm建設省関東地方建設局　昭和62年11月発行河川事業100年を記念して発行された。使用感、スレ無く綺麗　外箱に少しのスレ内容流域の自然　江戸時代、明治時代の河川事業河川計画、事業　河川総合開発　砂防事業河川管理　年表、古地図、名所、旧跡、神社仏閣、古戦場、城跡　渡し、河岸　河川名地名由来　伝説　碑作業歌　等資料水源〜河口カラー写真(本川、支川含む)
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