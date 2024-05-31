

明治維新泉州堺土佐藩士割腹事件実紀 - Next Digital Library 明治維新泉州堺土佐藩士割腹事件実紀 - Next Digital Library



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昭和４年 烈士割腹忠魂碑建設会 発行小川政一 編古いので、表紙と1枚めが綴じ部分から破れあり慶応四年二月に現在の大阪府堺市で起きた事件。海上から上陸しようとしたフランス兵と堺を警備していた土佐藩の間で衝突が起こり、土佐藩士はフランス兵十一名を殺傷。その後、フランス側がこれに関与した土佐藩士の斬首、賠償を要求し、いまだ外交的に弱かった明治政府は土佐藩士を切腹させることで決着をはかった。これは罪人として斬首刑されるのではなく武士として国の為に殉じるということで切腹となた土佐藩士箕浦猪之吉らの、切腹当日のさま、残された最後の書簡や辞世などが載せられており、堺事件を知る必読書の一つ。