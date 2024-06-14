

初音窯 青木一男作 水指 手毬づくし 未使用品



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カラー···ホワイト種類···茶道具ご覧いただきありがとうございます。初音窯 青木一男作 水指 手毬づくし 未使用品になります。直径 約14.3cm（外寸）高さ 約15.0cm 約16.5cm（蓋含む）底面幅 約11.6cm重量 約855g※あくまでも素人採寸となります。多少の誤差はお許し下さい。付属品 替え蓋、木箱（多少の汚れ及び経年劣化がございます。）、共布2種、栞（詳細は8、9枚目の写真にてご確認下さい。）20年以上前に百貨店の作陶展にて購入したものになります。未使用品になりますが、長期の自宅保管品のため未使用に近いとさせていただきました。（素人検品ですが、水指の底面部の汚れ以外は目立った割れ、欠け、汚れ等はございませんでした。底面部の汚れは購入時からあったものです。）詳細は、写真にてご確認いただければ幸いです。自宅保管品であることをご理解いただける方のみにご検討いただき存じます。以上宜しくお願い申し上げます。◎壊れない様に丁寧に梱包してお送り致します。