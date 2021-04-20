桜島麻衣 晴着ver. 1/7スケールフィギュア

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商品詳細
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない桜島麻衣晴着ver.1/7スケールフィギュア晴れ着振り袖和装着物箱無し。国内正規品です。また素人保管であり、ジャンク品の為、細かなスレや日焼けなどある場合があります。ご理解ある方のみご購入お願いいたします。神経な方はご購入お控えください。写真にて詳細ご確認下さい。他にも美少女フィギュア多数出品しております。まとめてご購入頂くとお安くできます。お気軽にご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador348206.html
http://narcologia.ru/goods/Adder748975.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful183651.html
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