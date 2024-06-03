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茶道具 加賀山代窯 九谷美陶園 晴山造 染付高砂 花瓶 花入 - 陶芸



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茶道具加賀山代窯九谷美陶園 晴山造 染付高砂花瓶花入鯉耳染付高砂花瓶※銘無し貴重★茶道具、香道具、おまとめ買いでも、単品でもお値下げ対応が可能です。ご希望の商品と金額をご提示の上ご相談下さい。お譲り先が早く見つかることを願っておりますので、なるべくご希望に添いたいと思っております。コメントお待ちしております。また新品未使用とさせていただいておりますが古いものになりますので状態等ご確認くださいませ。