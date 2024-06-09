■商品説明■●ニンテンドー3DSコスモブラック①本体②外箱、中箱③充電器、充電台④説明書、チラシ等⑤ARカード（画像には載っていませんが付属します）です。※タッチペンは紛失したので付属しません。動作確認済み。初期化済み。自宅保管品なので、状態を【やや傷や汚れあり】にしました。目立った傷や痛み等は見られませんが、経年劣化による汚れ等あります。写真にてご確認お願いします。●本体収納ケース：純正●ソフト①マリオカート7②スーパーマリオ3Dランド③プリプリちいちゃん！プリプリデコルーム全体的に状態良く、収納ケースもあるので、このセットでご購入いただければ、すぐに使うことができ、外出先にも持参できます♫あくまでも個人が使用した中古品であり、状態の感じ方は個人差があることをご理解の上でのご購入をお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#マリオカート#スーパーマリオ



マリオソフト付き！ニンテンドー3DS コスモブラック＋純正ケース ...



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