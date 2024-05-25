餓狼伝説2 ネオジオ

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商品詳細
「餓狼伝説2ネオジオ」紙パッケージに小さな破れがあります。その他は比較的綺麗です。写真の物で全てです。本体が無い為、動作確認は出来ていません。ご了承の上ご購入をよろしくお願い致します。#ゲーム#アクション#ネオジオ#Other
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