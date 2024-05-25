【スーパーマリオ25周年記念モデル】任天堂 Wii 本体 限定版

ご覧頂き、ありがとうございます♪頂きもので子供が数回だけ遊んでいましたが使用しなくなった為に出品致します。出品にあたり接続と簡易的な動作だけ確認致しました。10枚目にホーム画面を掲載しています。写真では見えにくいですが細かい傷があります。付属品は揃っていると思いますが、画像でご確認をお願いしますm(__)mプチプチとダンボールで梱包し、早めにお送りささて頂きます！どうぞ、宜しくお願い致します^^



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