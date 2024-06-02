松田聖子 / Video Diamond Bible 3DVD Premium

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松田聖子/SeikoMatsudaVideoDiamondBible〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉松田聖子定価:￥12,571ディスク盤面とプラスチックケースはに 目立ったキズや汚れはなく、きれいな状態だと思います。ただ箱ケースは潰れがみられます。また本編DISC1にややヒビのような線がみられますが、今のところ視聴には問題ありません。シール付きのシュリンクはありますが、汚れがみられます。そのため一般的な中古品よりもお値段をお下げしています。ご購入された方は以上のことをご了承いただいたものとさせていただきます。素人ですので、見落としがある場合もございます。また程度の判断には個人差もありますので、自宅保管の中古品となる旨をご理解の上、細かな状態を気になさる方は入札をお控えください。画像にあるものが全てとなりますので、ご確認の上、ご購入をお願いします。#松田聖子DVD#松田聖子ブランド：ソニーミュージック