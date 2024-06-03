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商品詳細
勉強しやすいように、単元毎に分冊して背表紙はテーピングしてあります。テーピングしたため、背表紙に厚みが出てしまい、別冊がケースに入らなくなっています。中に線引きや書き込みあります。折れや小さな破れなどあります。気になさらない方、よろしくお願いいたします。「眼科専門医セルフアセスメント:第1～22回眼科専門医認定試験全問題収録」眼科専門医セルフアセスメント検討会定価:￥35000#眼科専門医セルフアセスメント検討会#本#自然／医療・薬学・健康
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