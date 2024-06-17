Lie to me ライ・トゥ・ミー 嘘の瞬間 シーズン1 ・2・3　DVD

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商品詳細
Lietomeライ・トゥ・ミー嘘の瞬間シーズン1・2・3 全22枚組日本語吹き替え・英語字幕・英語など各自で変更出来ますSEASON1ー4枚組（全13話）SEASON2ー11枚組（全22話）SEASON3ー7枚組（全13話）出演ティム・ロス(カル・ライトマン)／ケリー・ウィリアムズ(ジリアン・フォスター)／モニカ・レイモンド(リア・トーレス)／ブレンダン・ハインズ(イーライ・ローカー)メーカーフォックス正規購入品です。自宅のビデオで2・3回視聴してだけなので状態は良いですが、細かいスレ等を気にならない方でご検討して下さい。宜しくお願いします。＃ジャンル洋画＃海外ＴＶ＃サスペンス＃ドラマ＃犯罪＃ミステリー
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