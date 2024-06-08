新版　看護師特定行為研修テキスト　区分別科目編2

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商品詳細
購入したものの不要となってしまったため、出品いたします。全く使用しておりません。新品・未使用ですが、自宅保管であることをご了承ください。「新版看護師特定行為研修テキスト区分別科目編2」日本慢性期医療協会定価:￥8000#日本慢性期医療協会#本#自然／医療・薬学・健康
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