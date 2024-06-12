ベリンガー Behringer EX1 EDISON EX-1

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商品詳細
★購入前にコメントください！他のサイトにも出品しています。種類···エフェクター・プロセッサーBehringerEX1EDISONステレオイメージプロセッサー通電、動作確認済みです。フェーズランプ、IN/OUTボタン、ランプ問題ありません。電源ケーブルあります。古い機材なので、使用感あります。キズ、汚れもあります。その点ご了承ください。発送までに少しお時間いただくかもしれません。よろしくお願い致します。#エフェクター#プロセッサー#Behringer#ベリンガー#EX1#EDISON#EX-1#ステレオイメージプロセッサー
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