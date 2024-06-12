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【新品未開封】ライザのアトリエ 限定ダブルパック クラウディア 3Dクリスタル②
商品番号 J26071241267
商品名

【新品未開封】ライザのアトリエ 限定ダブルパック クラウディア 3Dクリスタル②
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 5,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4SWITCHライザのアトリエ1・2ダブルパックエビテン限定特典クラウディア・バレンツ●同梱物・3Dクリスタル「クラウディア」(約50×80×50mm)・ライトアップ用LEDスタンド※ライトアップには単三電池3本が必要です。新品未開封の状態で冷暗所に保管しています。防水保護、緩衝材に包んで宅急便60サイズで発送させていただきます。購入前のコメントは不要です。(即購入OK)交渉中でも早い者勝ちとさせていただきます。配送方法の変更も出来る限り承ります。送料の変更がある場合がありますので、コメントからご相談ください。他にも多数出品していますので是非ご覧ください。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#とろろゲーム商品一覧#とろろキャラクターグッズ商品一覧※神経質な方は購入をご遠慮ください。
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