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- 【本日限定値下げ】JK Exclusive 9E(リム金) トロンボーン(細管)
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商品詳細
種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピースカップ内径:25.00mmカップ形状:shallow浅めで反応の良いマウスピースです。音は明るめです。新品で購入したものに、あとでリムに金をかけました。使用感、くすみあり。
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