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【本日限定値下げ】JK Exclusive 9E(リム金) トロンボーン(細管)
商品番号 V84780914374
商品名

【本日限定値下げ】JK Exclusive 9E(リム金) トロンボーン(細管)
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピースカップ内径:25.00mmカップ形状:shallow浅めで反応の良いマウスピースです。音は明るめです。新品で購入したものに、あとでリムに金をかけました。使用感、くすみあり。
http://narcologia.ru/goods/kindness57905.html
http://narcologia.ru/goods/diamond733158.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture430041.html

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